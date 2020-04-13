Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen araya kadar 26 hafta geride kalmıştı. Son günlerde isimleri transfer piyasasında geçen ve eski takımları Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulan bek oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül ligin gole en çok katkı yapan bekleri oldu. Beşiktaş'ın iki tecrübeli oyuncusu geride kalan 26 haftada toplamda 16 kez gole katkı verdiler ve bu alanda en başarılı bek ikilisi oldu.





16 gol katkısı Caner Erkin-Gökhan Gönül (Caner Erkin 2 gol - 9 asist, Gökhan Gönül 2 gol - 3 asist)

8 gol katkısı Gael Clichy - Çaicara (Gael Clichy 2 gol - 3 asist, Çaicara 3 asist)

7 gol katkısı Novak - Joao Pereira (Novak 3 gol, Joao Pereira 1 gol - 3 asist)

7 gol katkısı Mariano-Sarachhi (Mariano 5 asist, Saracchi 2 asist) Not: Galatasaray'da tüm bek oyuncularının toplam 9 gol katkısı var

5 gol katkısı Uğur Çiftci-Goiano (Uğur Çiftci 1 gol - 2 asist, Goiano 2 asist) Not: Takımda bek oynadığı maçta bir asist yapan Ziya Erdal ile toplam 6 gol katkısı oluyor

5 gol katkısı Dirar- Isla (Dirar 2 gol, Isla 3 asist)

5 gol katkısı Melnjak - Moroziuk (Melnjak 3 gol - 1 asist, Moroziuk 1 asist)

5 gol katkısı Haddadi-Hadergjonaj (Haddadi 5 asist, Hadergjonaj 0 asist) Not: Takımda ilk yarıda Hafez 2 asist, Popov 2 asist yapmıştı. Böylece tüm bek oyuncularının toplam 9 gol katkısı var





Fanatik.com.tr / Tolga Kuru