Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda bu kez basın mensuplarının karşısına geçen isim Caner Erkin oldu. Gökhan Gönül ile birlikte tekrardan Sarı Lacivertli camiaya geri dönüş yapan tecrübeli sol bek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Caner Erkin'in açıklamaları:

"3 sene üst üste Kadıköy'e geldim. Son sene bana karşı farklı bir şey oldu. Annem yoğun bakımdaydı. Ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben kırıldım, aklımda bir şey yoktu. Belki de kırıldığım için öyle bir şey oldu."









'Fenerbahçe benim tuttuğum takım'

"Ben Beşiktaş'ta oynarken üç sezon üst üste Kadıköy'e geldim ama hiçbir olumsuz şey olmadı. Son sene geldiğimde kırıldım, anneme ağıza alınmayacak sözler söylendi. Çünkü Fenerbahçe benim tuttuğum takım. Fenerbahçe taraftarıyla bir sorunum olamaz. Ben Fenerbahçeliyim. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevsin."

"Gençlerin Avrupa'da oynaması çok güzel. İnşallah, daha büyük takımlarda oynasınlar. Ben daha genç gitmiştim Avrupa'ya. Ben de önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim. Yine Türkiye'ye döndüm. Benim düşüncem, Fenerbahçe ile Avrupa'da başarılı olmayı tercih ederim."

"Teklif aldığımda çok heyecanlandım, üstüne de çok farklı duygular hissettim. Taraftarı olduğum kulüp, futbolu bırakmak istediğim kulüp... Hayatıma yeniden Fenerbahçe'de devam ettiğim ve burada olduğum için çok mutluyum."

'Kamplar genelde futbolcular için sıkıcıdır'

"Kamplar genelde futbolcular için sıkıcıdır. Profesyonelce çok iyi bir şekilde çalışmak gerekiyor. Fakat biraz da gülmek lazım. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Her şeyimizi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim. Neşeli biri olduğum için herkese takılıyorum."

Transfer sürecini aktardı

"Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim."

"Gökhan'la 11. seneye gireceğiz. Hiç ayrılmadık. Antrenmanda da maç ısınmasında da hep beraberiz."





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Fişek lakabının tarihçesi

"Fişek lakabı, Sebahattin Hocam vardı. Manisaspor'daydı. O taktı bana. Ben hareketli olduğum için, yerimde durmadığım için. 15 yaşımda falandım. Oradan kaldı. Oradan sonra herkesin dilinde. Ben de sevdim. Öyle devam etti."