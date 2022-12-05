Caner Erkin eski takımına dönüyor

Süper Lig'in flaş takımlarından Fatih Karagümrük'te sürpriz bir ayrılık yaşandı. İtalyan teknik adam Andrea Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini duyurdu.

3 BÜYÜKLERİN FORMASINI GİYDİ

Futbola Manisaspor altyapısında başlayan 4 Ekim 1988 doğumlu Caner Erkin, CSKA Moskova, Galatasaray , Fenerbahçe , Inter, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giydi. Kariyeri boyunca 548 resmi müsabakaya çıkan 34 yaşındaki sol bek 37 gol, 115 asist kaydetti. Caner 148 maçta sarı kart görürken, 4 maçta ikinci sarıdan, 5 maçta ise direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.





SEZONUN ASİST KRALI

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e beklenenin altında başlayan Fatih Karagümrük, 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Dünya Kupası arasına 15. sırada giren Karagümrük'ün tecrübeli savunmacısı Caner Erkin, bu sezon 12 maçta süre aldı. Rakip fileleri havalandıramayan Caner, 6 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi, 2 maçta ise sarı kart gördü. Caner, 6 asistle Süper Lig'de asist krallığında zirvede yer alıyor.

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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Caner Erkin, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te geçirdiği 2 sezonun ardından kulüp ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tecrübeli sol bekin transfer olacağı yeni takım ise belli oldu. Caner Erkin, eski takımı ile görüşmelere başladı.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

Ajansspor Caner Erkin, Valerien Ismael'in ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı takımda ikinci dönemine başlayan Güneş, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisini yanında görmek istedi.





YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Şenol Güneş ile Caner Erkin'in yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde 6 aylığına kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ağustos 2016'da Beşiktaş'a imza atan Caner Erkin, Siyah-Beyazlı kulüpte 4 sezon forma giydi. Caner, Beşiktaş ile çıktığı 122 maçta 6 gol, 31 asist kaydetti, 2016/17 sezonunda yaşanan şampiyonlukta ise büyük pay sahibi oldu.





GALATASARAY DA DEVREDE

Caner Erkin'le sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Ligin asist kralı olan tecrübeli futbolcu eski takımı Galatasaray'ın da hedefine girdi. Özellikle Okan Buruk'un sol bek için bir futbolcu istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Roma'da forma giyen Matias Vina'yı gündemine almıştı.

Caner Erkin'in sözleşmesinin feshedilmesi üzerine yerli statüsünde bulunması ve bonservis sorunu yaşanmaması adına Cim Bom, Caner Erkin'e rotasını çevirdi. Yönetim, tecrübeli bekle görüşüp şartları konuştuktan sonra Caner'in kararını vermesini bekleyecek.