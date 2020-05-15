Caner Erkin corona virüs testinin negatif olduğunu açıkladı
Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, corona virüs testinin pozitif çıktığına dair iddialara videolu yanıt verdi. Test sonucunu paylaşan 31 yaşındaki futbolcu, testinin negatif olduğu görüntüler paylaştı ve "Sağlığın şakası olmaz!" ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş Kulübü, 13 Mayıs Çarşamba günü tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına corona virüs testi yapmış ve bunun sonucunda 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. 8 Mayıs tarihinde yapılan ve 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı testlerle birlikte siyah-beyazlı kulüpte corona virüse yakalanan kişi sayısı 10'a yükselmişti.
https://twitter.com/CanerErkin/status/1261268942976430080
Sert yanıt! Sonucunu açıkladı
Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, corona virüs testinin pozitif çıktığına dair iddialara videolu yanıt verdi. Test sonucunu paylaşan 31 yaşındaki futbolcu, testinin negatif olduğu görüntüler paylaştı ve "Sağlığın şakası olmaz!" ifadelerine yer verdi.