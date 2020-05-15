Caner Erkin corona virüs testinin negatif olduğunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü, 13 Mayıs Çarşamba günü tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına corona virüs testi yapmış ve bunun sonucunda 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. 8 Mayıs tarihinde yapılan ve 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı testlerle birlikte siyah-beyazlı kulüpte corona virüse yakalanan kişi sayısı 10'a yükselmişti.





Sert yanıt! Sonucunu açıkladı

Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin , corona virüs testinin pozitif çıktığına dair iddialara videolu yanıt verdi. Test sonucunu paylaşan 31 yaşındaki futbolcu, testinin negatif olduğu görüntüler paylaştı ve "Sağlığın şakası olmaz!" ifadelerine yer verdi.



















