Caner Erkin bu sezon 7.asistini yaptı

Fenerbahçe'nin sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Caner Erkin, takımına katkı yapmaya devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı tek golü atan Samatta'ya duran top sonucu servis yapan isim yine Caner Erkin oldu. Deneyimli isim bu sezon resmi maçlarda 7. asistini yaptı

Caner Erkin bu sezon ligde 6 kez, kupada 1 kez asist yaparken bu gol paslarının 5 tanesi serbest vuruş ya da korner sonrasında geldi. Samatta'nın attığı 3 golün 2 tanesinde de servisi yapan isim yine Caner oldu

Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu

Caner Erkin bu sezon Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu olurken Süper Lig takımları içinde Ghezzal (8) ve Edin Visca (7) ile birlikte resmi maçlarda en yüksek asist değerine ulaşan ilk 3 oyuncu arasında yer aldı





Tolga Kuru / fanatik.com.tr