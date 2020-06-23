Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonuna bitecek ve takım ayrılacak olan Caner erkin, geride kalan dört sezonda Beşiktaş'ta inişli çıkışlı bir grafik çizdi. 2016-17 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Caner Erkin, sonraki sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında namağlup lider çıkıp tarih yazan takımın önemli parçalarından biri oldu. Caner geride kalan dönemde 118 resmi maçta 5 gol atarken 27 asist yaptı

Bu sezon Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu

Caner Erkin bu sezon Beşiktaş forması altında 33 maça çıkarken 3 gol atıp 10 asist yaptı ve en çok gol pası veren oyuncu oldu. Caner Erkin ligde ise Ömer Bayram'ın ardından ligde en çok gol pası veren ikinci yerli oyuncu konumunda bulunuyor

Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü

Caner Erkin, Beşiktaş kariyeri boyunca iki kez kırmızı kart görürken 2017-18 sezonunda Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta son anlarda ikinci sarı kart sonucu ihraç olmuştu. Caner Erkin ayrıca 39 kez sarı kart gördü

Caner Erkin oynadığı süre içinde Beşiktaş'ın resmi maçlarda en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu

Caner Erkin, geride kalan dönemde 118 maça çıkarken 28 asist yaparken sadece Quaresma'nın arkasında kaldı. Quaresma, aynı dönemde 40 asist yaparken Caner Erkin 27 asist, Oğuzhan Özyakup 22 asist, Ljajic 20 asist yaptı





fanatik.com.tr / Tolga Kuru