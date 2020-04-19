Sol bekte bir türlü aradığını bulamayan Kanarya, eski oyuncusu Caner Erkin'in peşinde...

6 sezon formasını giydiği sarı-lacivertli takımda 213 maça çıkan ve 16 gol bulan deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile kontratına bu sezonun sonunda nokta koyacak.

Siyah-beyazlılar, 1 milyon 750 bin Euro alan oyuncuya çok daha düşük bir ücret önerecek. Caner'in aklında F.Bahçe'ye dönerek hem daha yüksek bir kontrata imza atmak hem de kariyerini burada noktalamak var.







