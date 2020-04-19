Caner Erkin adım adım Fenerbahçe'ye
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin, Fenerbahçe yolunda. Beşiktaş, yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanan oyuncuya çok daha düşük bir ücret önermeye hazırlanırken tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli kulüpte daha yüksek bir kontrata imza atarak kariyerini burada noktalamak istiyor.
Sol bekte bir türlü aradığını bulamayan Kanarya, eski oyuncusu Caner Erkin'in peşinde...
6 sezon formasını giydiği sarı-lacivertli takımda 213 maça çıkan ve 16 gol bulan deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile kontratına bu sezonun sonunda nokta koyacak.
Siyah-beyazlılar, 1 milyon 750 bin Euro alan oyuncuya çok daha düşük bir ücret önerecek. Caner'in aklında F.Bahçe'ye dönerek hem daha yüksek bir kontrata imza atmak hem de kariyerini burada noktalamak var.