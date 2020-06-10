Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır kaç yaşında, neden öldü?

Sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, hayatını kaybetti. Caner Çalışır'ın ölüm bilgisini arkadaşı Samet Liçina verdi. Liçina yaptığı paylaşımda, "Toprağın bol, ruhun huzurlu olsun" ifadelerini kullandı. İrem Derici ve Kerimcan Durmaz’ın da yakın arkadaşı Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı. Çalışır, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Başakşehir'de bulunan Yeni Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarı başındaki yakınlarının ayakta güçlükle durdukları ve gözyaşı döktükleri görüldü. Arkadaşının ölümüyle yıkılan Hakan Kakız, cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Caner Çalışır ile çok yakın olan fenomen, arkadaşına olan son görevini yerine getirmek için katıldığı törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Kerimcan Durmaz'ın yakın dostu olarak bilinen Caner Çalışır'ın ölmeden üç.gün önce arkadaşı Kerimcan Durmaz'a sitem ettiği mesajlar ortaya çıktı. Caner Çalışır'ın Survivor yarışmacısı Cemal Can için de "Cemal Can olasaydı beni yalnız bırakmazdı" dediği görüldü.

"Survivor Cemal Can arkadaşının ölümünü hissetti"

Geçtiğimiz gün bir oyun sırasında boynunda taşıdığı 15 yıllık kolyesinin kopmasıyla büyük üzüntü yaşayan Cemal Can, yıllardır boynunda çıkarmadığı kolyesi için, "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" demişti. Bu olayın ardından yakın arkadaşı Caner Çalışır’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte sosyal medya kullanıcıları "Cemal arkadaşının ölümünü hissetti" diye paylaşımlar yapmaya başladı.

Caner Çalışır kaç yaşında, neden öldü?

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 10 Haziran 2020 yılında sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Snapchat, Vine gibi sosyal medya platformları üzerinden videolar çekmeye başladı.

Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla tanındı.Çektikleri bu Vine, Okan Bayülgen, Taci Kalkavan gibi sosyal medya fenomenleri tarafından ReVine yapıldı. “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır ayrıca, 2 bölüm Kiraz Mevsimi, Acil Aşk Aranıyor, Ulan İstanbul’ da oynadı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışan Caner Çalışır, DJ’lik performansıyla da biliniyordu. Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapmaktaydı. Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci gibi birçok sosyal medya fenomeniyle yakın arkadaş olan Çalışır, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşmıştı.



