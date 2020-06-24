Candaş Tolga Işık Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Caner Erkin'e "Yolun açık olsun" dedi ve adeta başarılı oyuncunun Siyah Beyazlı kulüpten ayrılığının haberini verdi.

Candaş Tolga Işık, Caner Erkin için şu mesajı paylaştı:

YOLUN AÇIK OLSUN FİŞEK!

Caner'in Beşiktaş kariyeri bitiyor. Bu fotoğrafı bi şampiyonluk sonrası çekilmiştik en iyi oldukları yerdeydiler; sağımda Gökhan solumda Fişek💥 Caner'in iyi oynamadığı maçlar olmuştur belki ama mücadele etmediği bir tek maç bulamazsınız. Aşil tendonu koptuğunda basına açıklamayı yaparken sesim titremişti ödüm kopmuştu ama o çalıştı ve yine fişşek gibi döndü sahalara... Beşiktaşın çocuğu biricik eşi sevgili Şükran'la bebekleri doğduğunda hastanedeki heyecanını, mutluluğunu unutamam bambaşka bi Caner vardı orada... Hangi formayı taşırsa taşısın sevdiğim saygı duyduğum bir dostum olarak kalacak Caner, yolu açık olsun. @canererkin

Bu mesajın ardından Caner Erkin'den de Işık'a teşekkür geldi:

Bu güzel sözlerin ve güzel kalbin için ben teşekkür ederim iyi ki tanıdım seni @candastolga











