Canan Danyıldız, Erkan Barış ile dünya evine girdi

İzmir Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde dün kıyılan nikahta; çiftleri; akrabaları, gazeteci ve aile dostları yalnız bırakmadı. Şöhretli isimlerle yaptığı gündem yaratan röportajlarıyla tanınan Canan Danyıldız, bundan böyle İstanbul - Paris arasında iş hayatına devam edecek.

Çift, Erkan Barış’ın Paris’teki bir çekiminde tanışıp yakınlaşmıştı. Kısa süre içinde evlilik kararı alan Canan Danyıldız, Posta Gazetesi’nde yıllarca yaptığı cesur röportajlarıyla tanınıyor, Erkan Barış ise Paris’te ünlü markaların moda fotoğrafçısı.