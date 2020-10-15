Canan Danyıldız, Erkan Barış ile dünya evine girdi

Uçankuş Tv’nin Magazin Merkezi moderatörü cesur gazeteci Canan Danyıldız, Parisli ünlü moda fotoğrafçısı Erkan Barış ile dün akşam dünya evine girdi.

15 Ekim 2020, Perşembe 16:02 Son Güncelleme:
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Canan Danyıldız, Erkan Barış ile dünya evine girdi

İzmir Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde dün kıyılan nikahta; çiftleri; akrabaları, gazeteci ve aile dostları yalnız bırakmadı. Şöhretli isimlerle yaptığı gündem yaratan röportajlarıyla tanınan Canan Danyıldız, bundan böyle İstanbul - Paris arasında iş hayatına devam edecek.

Çift, Erkan Barış’ın Paris’teki bir çekiminde tanışıp yakınlaşmıştı. Kısa süre içinde evlilik kararı alan Canan Danyıldız, Posta Gazetesi’nde yıllarca yaptığı cesur röportajlarıyla tanınıyor, Erkan Barış ise Paris’te ünlü markaların moda fotoğrafçısı.

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