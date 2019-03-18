Çanakkale ruhu

Bursaspor’un Galatasaray’ı konuk ettiği maçın öncesinde statta muhteşem bir atmosfer vardı. Gündem ise 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüydü.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya “Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.

Kusursuz organizasyon

Bursaspor’un bu özel gün için organizasyonu bunlarla sınırlı kalmadı. Seremoni esnasında futbolcuların önünde duran minikler Çanakkale Savaşı’nda giyilen askeri kıyafetlerle sahaya çıktı, kız çocukları ise hemşire kostümleriyle tribünleri selamladı. Taraftar da bu tabloyu alkışladı.