Çanakkale Belediyespor, lige veda etti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçında Karayolları, Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yendi.

Bu sonuçla Halkbank’ın ardından Çanakkale Belediyespor’un da lige veda etmesi kesinleşti.

Çanakkale Belediyespor: 1 - Karayolları: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Koray Yılmazgil, Seçkin Yener

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Perez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Karayolları: Tumas, Elif Şahin, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel)

Setler: 24-26, 25-14, 18-25, 19-25

Süre: 108 dakika (32, 24, 24, 28)