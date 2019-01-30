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Çanakkale Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk etti. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 23-25, 13-25, 31-29, 15-25 setlerle 3-1 kazandı.

30 Ocak 2019, Çarşamba 20:43
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Çanakkale Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk etti. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 23-25, 13-25, 31-29, 15-25 setlerle 3-1 kazandı.

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz,

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Ergül Eroğlu, Kelly Hunter, Andrea Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Buse Melis Kara, Melis Melis, Simay Kurt

SETLER: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25

SÜRE: 120 dakika (28, 23, 43, 26)

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