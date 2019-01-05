Çanakkale Belediyespor - Beşiktaş maç sonucu: 1-3

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 8 Ocak Salı günü İstanbul’da oynanacak.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)
Beşiktaş: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Janset Cemre Erkul, Rira Erlalelitepe, Zeynep Üzen)
Setler: 21-25, 20-25, 25-12, 23-25
Süre: 106 dakika
(27, 30, 20, 29)