Çanakkale Belediyespor - Beşiktaş maç sonucu: 1-3

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Bayanlar 1. Etap ilk maçında deplasmanda Çanakkale Belediyesi’ni 3-1 yendi.

05 Ocak 2019, Cumartesi 20:55
- A +
Çanakkale Belediyespor - Beşiktaş maç sonucu: 1-3

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Ocak Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

Beşiktaş: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Janset Cemre Erkul, Rira Erlalelitepe, Zeynep Üzen)

Setler: 21-25, 20-25, 25-12, 23-25

Süre: 106 dakika

(27, 30, 20, 29)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.