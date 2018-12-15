Çanakkale Belediyespor: 2 - Karayolları: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. haftasında Çanakkale Belediyespor sahasında Karayolları'na 3-2 mağlup oldu.

15 Aralık 2018, Cumartesi 17:53
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Çanakkale Belediyespor: 2 - Karayolları: 3

Salon: Anafartalar 

Hakemler: Yılmaz Duman, Fikret Fidan 

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, (Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir) 

Karayolları: Marina Tumas, Gülçin Doğan (L), Yulia Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güvenli, Tuğçe Ceyhan, (Elif Şahin, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin) 

Setler: 27-25, 20-25, 19-25, 25-18, 11-15 

Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27, 17) 

İHA

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