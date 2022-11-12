Can Öncü’nden sezonun altıncı podyumu

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun 11’inci durağı olan Endonezya’da podyuma çıktı. Mandalika Pisti’ndeki hafta sonunun ilk yarışına ikinci sıradan başlayan Can Öncü, damalı bayrağı üçüncü sırada geçti ve bu sezonki altıncı podyumuna imza attı.

19 turluk yarışa ikinci sıradan start alan Red Bull sporcusu, Niki Tuuli ve Federico Caricasulo’yla liderlik mücadelesi verdi. 16 tur kala Tuuli’yi geçerek liderliğe yükselen Can Öncü, damalı bayrağı üçüncü sırada geçti. Yarışı Niki Tuuli kazanırken, ikinciliği Federico Caricasulo elde etti. Puanını 232’ye yükselten Can Öncü, genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korudu. Öte yandan yarışı dördüncü sırada bitiren Dominique Aegerter, sezonun bitimine üç yarış kala üst üste ikinci kez Supersport’ta dünya şampiyonluğunu ilan etti. Endonezya’daki hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 07:00’de koşulacak.







