Can Öncü Katalonya’daki ilk yarışta podyumda yer ald

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun sekizinci yarış haftasında Katalonya’da piste çıktı. Sıralama turlarında güzel bir sürüş ortaya koyan Can Öncü yarışa ikinci sıradan başladı.

Yarış boyunca harika geçişlere imza atan Can Öncü ile Lorenzo Baldassari ve Federico Caricasulo arasında teker tekere bir mücadele yaşandı. Son tura kadar büyük bir heyecanın olduğu yarışta Red Bull sporcusu Can Öncü damalı bayrağı üçüncü sırada geçti. Yarışı şampiyona lideri Dominique Aegerter kazanırken, Lorenzo Baldassari ikinciliği elde etti. 2022 Dünya Supersport Şampiyonası’nda sekizinci haftanın ikinci yarışı yarın TSİ 13.30’da koşulacak.