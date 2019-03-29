Can Öncü ikinci yarışına çıkıyor

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası’nın ikinci ayağında hafta sonu Arjantin’de yarışacak.

29 Mart 2019, Cuma 06:02
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Can Öncü ikinci yarışına çıkıyor

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası’nın ikinci ayağında hafta sonu Arjantin’de yarışacak.

Milli sporcu, 4,8 kilometrelik Termas de Rio Hondo Pisti’nde sezonun ikinci yarışına çıkacak. Moto3 tarihinin en genç sporcusu unvanına sahip 15 yaşındaki Can Öncü, bugün serbest, yarın sıralama antrenmanları için pistte olacak.

Milli motosikletçi, pazar günü ise TSİ 18.00’de, 21 tur üzerinden koşulacak sezonun ikinci mücadelesinde damalı bayrağı görmek için mücadele verecek. Milli motosikletçi Can Öncü, Katar’daki sezonun ilk yarışında 18. olmuştu.

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