Can Güven: Çorumspor maçını bireysel hatalar yüzünden kaybettik

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, Yeni Çorumspor maçını bireysel hatalar yüzünden kaybettiklerini, kendi sahasında yenilgi aldıkları için üzgün olduğunu belirtti. Güven, “İlk yarıda istediğim gibi oyun oluyordu, 45.dakika da yediğimiz gol tüm planlarımızı bozdu. Taraftarlarımızda desteği kesince deplasman havasında oyun devam etti. Seyirci maç başında 5 dakika destek veriyor, sonrasında belli bir grup aleyhimizde atıp tutmaya başlıyor ve herkesin de bu durum moralini bozuyor. 3 yıldır takımın başındayım ve bu problemler maalesef hep devam etti. Maçta yine bir bireysel hata yüzünden gol yiyince fark ikiye çıktı. Maça başladığımız dakikadan itibaren şansızlık yakamızı bırakmadı. Birde penaltı kaçırınca maçta ister istemez yenilgide kaçınılmaz oldu. Futbol şansı yanımızda değildi. Kaybettik üzüntülüyüz. Daha çok maç var ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Lig uzun bir maraton. Önümüzde Karacabeyspor maçı deplasmanı var. İyi hazırlanıp puan almak istiyoruz” dedi.

Olağanüstü genel kurul kararı

Öte yandan maç sonrası Fatsa Belediyespor’da yöneticiler kendi aralarında acil toplantı yaparak olağanüstü genel kurula gitme kararı aldılar. Kongrenin 19 Şubat tarihinde yapılacağı öğrenilirken gelecekle ilgili planların da kongre sonrası yapılacağı bildirildi.

İHA