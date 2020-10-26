Can Gürsel: Odaklandığımızda istediğimiz sonuçları alıyoruz

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son 2 maçını kazanan Altekma Spor Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi Can Gürsel, maça odaklandıklarında istedikleri sonuçları alabildiklerini bildirdi. Gürsel, yaptığı yazılı açıklamada, son iki haftada İnegöl Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’u yenmeyi başardıklarını belirtti. Bu galibiyetlerle gerçek güçlerini bir kez daha gösterdiklerini bildiren Gürsel, şunları kaydetti:

"İyi motive olup galibiyete odaklandığımızda istediğimiz sonuçları alıyoruz. Son iki maçta bunu çok iyi gördük. Oyuncularımız iyi kenetlendi, teknik heyetimiz takımı çok iyi hazırladı ve son iki maçtan 6 puan çıkardık. Şimdi çarşamba günü zirve yarışı veren Halkbank’ı İzmir’de konuk edeceğiz. İyi hazırlanıp, mücadeleci ruhumuzu sahaya yansıtacağımıza inanıyorum."

Ligde topladığı 15 puan ve averajla 6. durumda bulunan İzmir temsilcisi, 28 Ekim Çarşamba günü Halkbank’ı konuk ettikten sonra 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Arhavi Voleybol’la karşılaşacak.