Beşiktaş , geçen sezon Almanya Ligi takımlarından Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in, genç oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmediği belirtilmişti.

Alman ekibinin yollarını ayırmak istediği Can Bozdoğan'ın yeni adresi belli oldu.

BILD'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki orta saha Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e kiralandı.

Utrecht, Schalke'ye kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek.

Can Bozdoğan ise yıllık 500 bin Euro ücret kazanacak.

Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu 2.1 milyon Euro olarak belirlendi.

Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi.

Can, 21 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.3 milyon Euro. Can'ın, Schalke ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. (A Spor)