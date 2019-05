Can Bartu, vefatının 40. gününde anıldı

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu, vefatının 40. gününde dualarla anıldı. Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu’nun evinde okunan duaya Bartu ailesinin fertleri ve yakınlarının yanı sıra Sarı- Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da katıldı.

Yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Esra Nazlı Ercan ile Alper Pirşen de Can Bartu’nun anmasında yer aldı. İftar saatine kadar Can Bartu’nun ruhuna okunan duaların ardından iftar yapıldı. Can Bartu, 11 Nisan 2019’da 83 yaşında yaşamını yitirmişti.