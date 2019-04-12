Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacak ve siyah bant takılacak

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin hem futbol, hem basketbol alanlarında efsaneleşen ismi Can Bartu hayatını kaybetti. Can Bartu için tüm maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular siyah bant takacak.

12 Nisan 2019, Cuma 10:01 Son Güncelleme:
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Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacak ve siyah bant takılacak

Ay-Yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübünde uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya'da da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Can Bartu için tüm maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular siyah bant takacak.

TFF'den açıklama:

Can Bartu'nun vefatı sebebiyle, 12-15 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak olan bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. 

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