Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacak ve siyah bant takılacak

Ay-Yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübünde uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya'da da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Can Bartu için tüm maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular siyah bant takacak.

TFF'den açıklama:

Can Bartu'nun vefatı sebebiyle, 12-15 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak olan bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.