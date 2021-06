Can Bartu heykelinin açılışı gerçekleştirildi

Düzenlenen açılış törenine; Can Bartu’nun eşi Güler Bartu, kızı Gülfer Arı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, Lefter Küçükandonyadis’in kızı ve torunları, Bartu'nun arkadaşları ile sevenleri katıldı.

GÜLER BARTU: EŞSİZ İŞLER BIRAKAN CAN BARTU, ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI BİR İNSANDI

Can Bartu’nun eşi Güler Bartu, yaptığı açılış konuşmasında, “Bu özel ve duygu dolu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Son anına kadar Fenerbahçe ruhunu yaşayan, yaşatan iyi bir eş iyi bir baba, ahlaklı sporcu olan Can Bartu’yu saygı ve sevgi ile anıyorum. Hem futbol sahalarında hem de basketbol potalarına Fenerbahçe formasının yanında milli formasıyla da eşsiz işler bırakan Can Bartu; zeki, çevik ve ahlaklı bir insandı. Bu heykel ile Can Bartu’yu ölümsüzleştiren camiamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Can Bartu’nun kızı Gülfer Arı da babası ile ilgili bilgiler vererek anılarından bahsetti.

VEFA KÜÇÜK: “FENERBAHÇE VEFALI BİR KULÜPTÜR, DEĞERLERİNİ UNUTMAZ”

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, Sinyor Bartu’yu bir kez daha yad ettiklerini dile getirerek, “Başta Can Bartu’ya önce ve sonra vefat eden futbolcularımıza ve sporcularımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Fenerbahçe vefalı bir kulüptür, değerlerini unutmaz. Can Bartu heykelinin yapılmasında emeği olan başta Sayın Ali Koç’a, yönetim kurulu üyelerine ve de özellikle Sevil Becan’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’de heykeller hiçbir zaman sökülmez ama büstler yeri geldiği zaman kaldırılır. Benim büstüm Kadıköy’de kulüp binasını yaptırmış ve kulüp binasını 1996 yılında hediye eden bir kişi olarak 2 yıl sonra kaldırıldı. Fenerbahçe vefalıdır ama yeri geldiği zaman da onu yönetenlere, ona hizmet edenlere vefasızlık yapılır. Bu vesileyle kendim ile ilgili bir üzüntümü fırsat bulup ifade etmek istiyorum. Emeği geçen bütün herkese ve heykeli yapan değerli heykeltıraşımıza teşekkür ediyorum. Can Bartu ve onun gibiler hiçbir zaman unutulmayacak” diye konuştu.

ALİ KOÇ: ARTIK BU FORMANIN HAKKINI VERMENİN ZAMANI GELDİ

Can Bartu'nun heykel açılışında konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise "Kadıköy'ün en iyi markası Fenerbahçe'dir. Kadıköy ile Fenerbahçe özdeşleşmiştir. Dünyada öyle insanlar vardır ki bilmek, tanımak istersiniz. Herkesin örnek aldığı, tanımak isteyeceği birisi. Vefatının 2'nci yılında buradayız. O 2 yıl hızlı geçti. Çubukluya olan aşkını, sevdasını sabaha kadar konuşabiliriz. Asil duruşu, hayatın her alanındaki zekası, beyefendiliği... Eski siyah-beyaz fotoğraflarda güneş gibi duran, parlayan bir insan var. Hepimizin sevdiği, lafını esirgemeyen, dobra karakteri. Eşsiz sportif başarılarıyla efsanemiz olmuş Can Bartu'dan bahsediyoruz. Böyle sembol olan kaç sporcu var? Bize göre yok. Şükrediyoruz ki Can Bartu, Fenerbahçeli olmuş. Vefatına kadar da Fenerbahçe'yi sevmiş, korumuş sahiplenmiş. Hiçbir zaman silinmeyecek izler, konuşulacak kıymetli hikayeler bıraktı. Onun adını taşıyan nesiller var. Yönetici olduğum dönemde, ilk başkanlık döneminde belli bir yaş aralığında ismi Can Bartu olan birçok insan gördüm. Bir oğluna Can, bir oğluna Bartu ismini koyan birçok aile ile karşılaştım. Onların zihinlerinde, görmediklerini yaşatmak, ne kadar özel olduğunu kafalarına kazımak bizim görevimiz. Vefatından önce bir planımız vardı. Maça çağırmıştık olmadı. Bir derbi maça plan yaptık. O da istemişti maça gelmeyi, ancak maalesef izleyemedik. Maçtan bir gün önce, maçın oynanacağı stadyumda cenaze töreni yapmak zorunda kaldık. Can Bartu'yu sabaha kadar konuşabiliriz, kitaplar yazılabilir, belgeseller çekilebilir. Onun için ne yapabiliriz dedik. Sevil Hanım çok güzel ifade etti. Acımız tazeyken, yönetim kurulu ile karar aldık. Efsanemizin heykelini yapmak üzere kararımızı aldık. Can Bartu, 'Çubuklu için yapılanlar sonsuzlukta yankılanır sözünün karşılığıdır.' Bunu birçok kez ifade etmek isterim. En büyük teşekkürü de Sevil Becan'a etmek istiyorum. Harcadığı mesai, aşkla, sevdayla, tamamen bir gönül projesi olarak, hayata geçmesi için son dakikaya kadar uğraştı. Siz de buradan her geçişinizde, siz de eserinizle gurur duyacaksınız. Güler hanım ve sevgili Gülfer. Erken vedadan sonra sizlerle çok daha yakın olduk. Beraber sevindik, üzüldük. Can Bartu'nun eşi ve kızı nasıl olmalı diye sorup, tarif etseler, onun çok daha üstündeler, Fenerbahçe söz konusuysa. Taraftarımızdan rica ediyorum. Buradan geçerken, her maç öncesinde saygı duruşu rica ediyorum. Can Bartu'yu tanımak büyük şeref, ayrıcalık. Bu bana nasip oldu. Futbolculuğu olmadı keşke o da olsaydı ama sonrasında oldu. Efsanemiz Can Bartu da Lefter de kalbimizde, gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Sarı-lacivertli renklere gönül vermiş herkes, buradan geçerken, her zaman saygı ve sevgiyle anacaktır. Bu formayı taşımış bütün futbolcular sevgi ve saygı ile anacaklardır. Futbolcularımıza sesleniyorum. Her daim gururla taşınan forma sizlere emanet. Cenaze töreninde de Gülfer gerekli sözleri etmişti. Artık bu formanın hakkını vermenin zamanı geldi. Sizlere de buradan ufak bir mesajım olsun" ifadelerini kullandı.

