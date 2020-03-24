Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından teknik direktör Fatih Terim’in de corona virüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadesini kullandı.

Bu mesajın ardından renk gözetmeksizin tüm spor dünyası birlik oldu ve tecrübeli teknik adama destek mesajlarını yolladılar. Bu isimlerden biri de yıllarca Fenerbahçe forması giymiş Can Arat oldu.

İşte Can Arat'ın mesajı:

Fenerbahçe'den yetişmeme rağmen renk farkı gözetmeksizin beni A Milli Takıma kazandırdın hocam. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator.



