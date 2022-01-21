Campos ve Burak Elmas Galatasaray - Kasımpaşa maçını izledi

Kariyerinde Real Madrid, Lille ve Monaco gibi kulüplerde çalışan, transfer sihirbazı olarak bilinen sportif direktör Luis Campos'un, Galatasaray 'da danışmanlık yapması hedefleniyordu.

Bu anlamda başkan Burak Elmas ile görüşen Portekizli futbol adamının, Sarı-Kırmızılı kulüpte danışman olarak görev alması bekleniyordu. Bu anlamda Burak Elmas, Campos ve kaleci Muslera, dünkü Kasımpaşa maçını stattan takip etti. Elmas ve Campos arasında yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği bilgisine ulaşılırken, anlaşmanın kısa bir süre içerisinde açıklanabileceği belirtildi.

Campos'un, Cim Bom'da hem danışmanlık yapması hem de genç oyuncuların takıma katılması konusunda destek vereceği öğrenildi.

Metin Karabaş