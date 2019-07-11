Stoper için uzun süredir arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, Arjantin’de Estudiantes forması giyen Gaston Campi ile anlaşmaya varmıştı. İmza için de Trabzon’a gelmesi beklenen Tangocu’nun son olarak da yarın imzayı atacağı bildirilmişti.

Şimdi ise 28 yaşındaki savunmacının sözleşme detayları belli oldu. Campi’nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Ayrıca Campi’nin sözleşmesi sona erdiğinde satın alma önceliğinin Fırtına’ya verileceği gelen haberler arasında.

Alternatif alınacak

Gaston Campi transferinde son aşamaya gelen Karadeniz ekibi, bu bölgeye bir oyuncuyu daha almayı hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edilecek olunması nedeniyle bu talebini yönetime ilettiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Trabzonspor’un hedefi, tecrübeli bir stoperi daha kadrosuna katmak olacak.