Karadeniz ekibinin stoper bölgesi için anlaşmaya vardığı Gaston Campi’nin bir türlü Trabzon’a gelmemesi kafaları karıştırdı. Ancak FANATİK, Arjantinli oyuncunun transferinde bir sorun olmadığına ve başarılı futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği bilgisine ulaştı.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 28 yaşındaki savunmacının özel işleri nedeniyle Trabzon’a gelemediği, transferinde herhangi bir problemin olmadığı öğrenildi.

En kısa zamanda geliyor

Fırtına, tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanması için Arjantin temsilcisi Estudiantes ile kesin anlaşmaya vardı. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Campi’yle de her türlü konuda el sıkıştı. Deneyimli futbolcunun, en kısa zamanda Trabzon’a gelerek, sağlık kontrollerinden geçeceği ve kendisini resmi olarak Bordo- Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacağı kaydedildi.