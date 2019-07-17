Campi bonservisiyle geliyor

Bordo-Mavililer uzun süredir renklerine bağlamak adına yoğun mesai harcadığı Gaston Campi transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Trabzonspor kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Arjantinli savunmacıyı, uzun süren görüşmeler ve pazarlıklar sonucunda bonservisiyle aldı. Karadeniz devinin, 28 yaşındaki oyuncu için Estudiantes’e 800 bin Euro (5.1 milyon TL) ödeyeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyla da senelik 700 bin Euro (4.4 milyon TL) garanti ücret karşılığında 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Evrakları hazır

Arjantin ekibi de transferi doğruladı. Estudiantes’in resmi hesapları, Campi’nin sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon’a geleceğini duyurdu. Bordo-Mavili yönetim tüm evrakları hazırlarken, tecrübeli savunmacının da Türkiye’ye geliş tarihi belli oldu. Campi’nin bu gece saat 2’de önce İstanbul’a, 4’te de Trabzon’a geleceği belirtildi. Arjantinli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Fırtına’ya imza atması bekleniyor.