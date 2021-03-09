League of Legends dünyasında, son zamanlar gerçek hasar veren şampiyonlar gözbebeği haline geldi. Camille şampiyonu ise bu konuda oldukça dikkat çekiyor. Diğer yandan şampiyonlar bir de mekaniklerle donatıldığında seçim olasılığı artıyor. Camille şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları inceleyebilirsiniz.

Çelik Gölge Camille

Kanundan kaçabilmek için kendisini tamamen bir silaha dönüştüren şampiyon, Ferros Hanesi'nin baş istihbaratçısıdır. Ayrıca Piltover ile arka bahçesi Zaun'daki ticari işlerin sorunsuz bir biçimde yürütüldüğünden emin olmalıdır. Camille zarif ve oldukça hatırı sayılır seçkin bir ajandır. Her zaman uyum sağlamayı başarabilen ve her hareketin kesinliğine önem veren bir kişiliğe sahiptir.

Beceriksizlikten ve sakarlıktan nefret eder. Bunların hizaya gelmesi gereken hareketler olduğuna inanır. Onun için beceriksizlik bir utanç kaynağıdır. Keskin bir zekaya sahip olan Camille, bir kadından çok bir makinedir.

Çelik Gölge Camille Sol Oynanış Biçimi

Tank şampiyonu olan Camille'in pasif skili Değişken Savunma skilinde şampiyonlara yönelik normal saldırılar, kısa süreliğine gerek fiziksel hasar gerekse büyü hasarını engelleyen bir kalkan kazandırır. Bu kalkanın türü ise otomatik saldırıya maruz kalan şampiyonun hasar türüne göre değişir.

İmha Protokolü skili ise klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenektir. Şampiyonun bir sonraki normal saldırısı 175 birim menzilden ilave fiziksel hasar verir. Ayrıca hareket hızını 1 saniyeliğine arttırır. Skill 3.5 saniye içinde bedelsiz bir şekilde yeniden kullanılabilir. ullanılan ikinci İmha Protokolü ise ilk isabetten sonra gerçekleşir. 1,5 saniye içinde isabet etmesi durumunda ilave hasar miktarı 0 artar. Hasarın belirli bir kısmını gerçek hasara dönüştürür.

Keskin Çelme skili ise klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenektir. Bu skillde şampiyon hazırlanıp hedef alanı biçerek isabet alan hedeflere fiziksel hasar verir. Alanın dışında ya da yarısında kalan rakipler azalarak normale dönecek şekilde yavaşlar. Azami canlarının ile doğru orantılı ilave fiziksel hasar alır. Camille’i aldıkları hasarın 0 kadarı iyileştirirler. Şampiyonlar dışındaki birimlerin iyileştirmesi sınırlıdır.

Kanca Atışı skili ise klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenektir. Skill iki kullanımda gerçekleşir. İlkinde şampiyon düz bir hat doğrultusunda kanca fırlatır. Fırlattığı kancanın bir yüzeye saplanması durumunda ise şampiyon kancayı sapladığı yüzeye doğru atılır. Kanca Atışı 1 saniye için tekrar kullanılabilir hale gelir. İkinci olarak hedef aldığı doğrultuda ileri doğru atlar. İndiğinde yakındaki rakiplere fiziksel hasar verir. Ayrıca sersemletir. Üzerine yönelinen birimin şampiyon olması durumunda ki kat fazla mesafe gider. Saldırı hızı kazanır.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Hextech Ültimatomu skilinde hedef alınamaz hale gelerek belirlediği rakip şampiyona doğru atılır. Hedef aldığı şampiyonu hiçbir şekilde kaçamayacağı altıgen bir alana hapseder. Diğer şampiyonları ise alanın dışına iter. Hapisteki şampiyona ilave büyü hasarı verir. Camille’in alandan ayrılması durumunda skill sona erer.

Çelik Gölge Camille S11 Rün Dizilimi

Mekanik kadın Camille şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Azim

Hortlağın Pençesi

Kalkan Darbesi

Kemik Zırh

Metanet

İlham

Sihirli Pabuçlar

Peksimet Teslimatı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Çelik Gölge Camille S11 Yetenek Skilleri

Camille şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;

İmha Protokolü: 3- 4- 5- 7- 9

Keskin Çelme: 1- 14- 15- 17- 18

Kanca Atışı: 2- 8- 10- 12- 13

Hextech Ültimatomu: 6- 11- 16

Çelik Gölge Camille S11 Counter Pickler

Camille şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Fiona

Jax

Renekton

Shaco

Çelik Gölge Camille Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Üçlü Kuvvet

Ölümün Dansı

Serylda'nın Garezi

Vahşi Hydra

Çelik Kaplamalı Çizme

Koruyucu Melek

Çelik Gölge Camille Kostümleri

Oyunda henüz yeni sayılan Camille şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Robotik Kostüm