Kariyerinde uzun süre İngiltere'de devam eden ve daha sonra Süper Lig'e gelen Cameron Jerome 2 yl boyunca süper ligde forma giymiş bir futbolcudur. Cameron Jerome şuan kariyerine İngiltere 3. liginde devam etmektedir. Forvet pozisyonunda oynayan Cameron Jerome santraforda forma giymektedir. Sağ ayaklı bir futbolcudur. Cameron Jerome'un şuan ki bonservis bedel değeri 400 bin eurodur. Futbolcu aynı zamanda sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebilmektedir. Cameron Jerome 1.85 metre boyuna sahiptir. Tam adı Cameron Zishan Rana-Jerome'dur. Cameron Jerome 2008 yılında 5.5 milyon Euro’luk değeri ile kariyerinde ki en yüksek değerine ulaşmıştır. Cameron Jerome süper ligde 2 sezon forma giymiştir.

Cameron Jerome nereli?

Cameron Jerome Grenada asıllı İngiliz futbolcudur.

Cameron Jerome kaç yaşında?

Cameron Jerome 1986 doğumludur. 34 yaşındadır.

Grenada asıllı futbolcu süper ligde yalnızca İzmir temsilcisi olan Göztepe 'de forma giymiştir.

Cameron Jerome maaşı ne kadar?

Cameron Jerome yıllık 100 bin Euro kazanmaktadır.

Cameron Jerome kimdir?

Cameron Jerome Grenada asıllı bir aileden İngiltere’de dünyaya gelmiştir. 1986 yılında İngiltere’de doğan Cameron Jerome çocukluğunun önemli bir kısmı burada geçmiştir. Cameron Jerome Huddersfield ekiplerinden olan Huddersifled Town ile altyapı kariyerine başlamıştır. Hudderfield Town’dan ayrıldıktan sonra Grimsby Town ekibine altyapı deneyimine devam etmiştir. Burada iyice kendini geliştirme fırsatı bulmuştur. Cameron Jerome daha sonra Sheffield Wednesday kulübü ile altyapı deneyimini sürdürmüştür.

İngiliz futbolcu Middlesbrough ekibi ile 2003 yılında ilk kez profesyonel sözleşme imzalamış olsa da bu takımda hiç forma giyememiştir. Daha sonra ise bedelsiz bir şekilde Cardiff City ekibine gönderilmiştir. Cardiff City’de 73 maçta 24 gol kaydetmeyi başarmıştır. Cardiff City ekibi ile 2004 – 2006 yılları arasında forma giyen Cameron Jerome 2006 yılında Birmingham City’e transfer olmuştur. Cameron Jerome Birmingham City’e transfer olduktan sonra Birmingham City bu transfer için 4.45 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Birmingham City ekibi ile 181 maçta forma giyen Cameron Jerome 37 gol atmıştır. Kariyerinde en fazla forma giydiği kulüp Birmingham City olmuştur.

Cameron Jerome daha sonra 2011 yılında Birmingham City’den ayrılmıştır. Stoke City’e transfer olan ve bonservis ile birlikte transfer olan Cameron Jerome transferi için Stoke City 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Stoke City forması ile 50 maçta 7 gol atmayı başarmıştır. Cameron Jerome 2014 yılına kadar Stoke City’de forma giyiştir. Stoke City ile sözleşmesi devam ederken Crystal Palace ekibine bedelsiz bir şekilde kiralanmıştır. 2013 – 2014 yılında Crystal Palace ekibi ile 28 maçta forma giyme şansı bulmuştur. 28 maçta ise 2 gol atmıştır. Cameron Jerome 2018 yılında Derby Country ekibine transfer olmuştur. 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Derby Country ekibine transfer olan Cameron Jerome burada beklentileri karşılayamamıştır. Bundan dolayı 20 maçta yalnızca 6 gol atabilmiştir. 2018 yılında Derby Country ekibi ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesh etmiştir. Cameron Jerome 2018 yılında bedelsiz bir şekilde Göztepe ekibi ile anlaşmıştır.

Göztepe ile anlaşan Cameron Jerome’un böylece süper lig kariyeri macerası başlamış oldu. Cameron Jerome Göztepe forması ile 50 süper lig maçında forma giymiştir. Ayrıca kupa maçlarında da forma giymiştir. 50 maçta 8 gol atmayı başarmıştır. 2020 yılında Göztepe ile sözleşmesi sona erdikten sonra bu kulüpten ayrılmıştır. Daha sonra yine bedelsiz bir şekilde İngiltere 3. Lig takımlarından olan MK Dons ekibi ile anlamıştır.

Cameron Jerome böylece doğmuş olduğu ülke olan İngiltere’ye geri dönmüştür. Kariyeri boyunca 420’ye yakın maçta forma giyen Cameron Jerome 84 gol atmıştır. Kariyeri boyunca en çok İngiltere Championship liginde forma giymiştir. Burada göstermiş olduğu etkili performans ona premier lig yolunu da açmıştır. Cameron Jerome süper ligde oynamış olduğu 50 maçta 4 asist yapmayı başarmıştır.

Cameron Jerome’nin Milli Takım kariyeri

Cameron Jerome İngiltere milli takımını tercih etmiştir. Oyuncu 2005 yılında İngiltere U21 takımına çağrılmıştır. İngiltere U21 takımında 2 sene forma giyen Cameron Jerome 10 maçta forma giyme şansı bulmuştur. 10 maçta gol atamamıştır. Cameron Jerome İngiltere a milli takımını giyme fırsatı bulamamıştır.