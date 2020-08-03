Psikolojik hastalıklardan bir tanesi de cam tavan hastalığıdır. Özellikle kadınlarda görülen bir hastalık olan cam tavan hastalığı çalışma hayatındaki kadınların sendromu olarak bilinmektedir. Kadınların yoğun çalıştığı sektörlerde erkekler için cam tavan sendromu görülmektedir.

Cam tavan sendromu nedir?

Cam tavan sendromu daha çok kadınlarda görülen psikolojik hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle çalışan bayanların kariyerlerinde geldikleri yerde ilerlemelerinin durması ile ilerlemelerinin etkileyen her şey cam tavan sendromu olarak bilinmektedir. Cam tavan sendromu genellikle kadınlarda görülmesine rağmen nadir de olsa erkeklerde görülen bir sendromdur.

Adından da anlaşılacağı gibi cam tavan sendromu görünmeyen engelleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Cam tavan sendromunda kişi kendine engel olan bazı durumların olduğunu düşünmektedir. Ancak gerçekte böyle bir engel olmadığı görülür. Aslında öğrenilmiş çaresizliğe yakalanmış olan kişi kendi kendine engeller yaratarak kendi ilerlemesini durdurur. Olumsuz düşünceler cam tavan sendromunu tetiklemektedir. Aynı zamanda özgüven eksikliği cam tavan sendromu ne engel olmaktadır.

Cam tavan sendromu belirtileri nelerdir?

Özellikle kadınlarda sıkça görülen cam tavan sendromu kişilerin üst seviyelerdeki pozisyonlara gelebilmek için çabalamalarına rağmen ilerleyemedikleri düşüncesiyle görünmez saydam engele verilen isimdir.

Cam tavan sendromunda ortada bir engel olmamasına rağmen kadınlar tarafından engelin var olduğu düşünülmektedir. Cam tavan sendromu en çok gözlemlenen belirtisi;

Sürekli bahaneler üretmek

Sürekli engellerden bahsetmek

Başarılarının takdir görmediğinden bahsetmek gibi hayıflanmalar cam tavan sendromunun en bilindik belirtileri arasındadır.

Cam tavan sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Her hastalıkta olduğu gibi psikolojik hastalıklarda da tedavi süreci çok önemlidir. Özellikle psikolojik hastalıklarda ilaç tedavisinin yanında psikoterapi seanslarına da devam edilmesi gerekmektedir. Cam tavan sendromu da başarısızlık, yükselmeme konusunda sıkıntı yaşayan kadınların en çok yaşadığı psikolojik hastalıklardan biri olarak görülmektedir. Tedavi süreci uzun olan cam tavan sendromu tedavisi psikologlar ve psikiyatristler tarafından yapılabilmektedir. Cam tavan sendromu diğer psikolojik hastalıklar gibi uzun süre tedavisinin devam etmesi gereken bir hastalıktır.

Cam tavan sendromu testi nasıl yapılır?

Cam tavan sendromu pireler üzerinde bir yapılan bir deney ile açıkça görülmektedir. Pireler cam bir fanusa konularak başlatılan bir deney sonucu pireler fanusun içinde zıplamaya başlar. Ama her seferinde cam tavana çarparak düşerler. Pireler bir süre sonra cam tavana kadar zıplamayı başarır. Ancak bir süre sonra cam tavan engeli kaldırıldığı halde pireler en fazla cam tavan seviyesine kadar zıpladığı görülmektedir. Cam tavan engeli kalkmış olmasına rağmen, pireler bunun farkına varmamıştır.

Cam tavan sendromu unda da dış engelim kalkmış olmasına rağmen kişinin içindeki engeller sürmeye devam eder bu yüzden cam tavan sendromunun diğer adı da öğrenmiş çaresizliktir kişiler ne yaparsa yapsınlar yapabileceklerini inanmadıkları için başarılı olamazlar. Böylece sürekli bahane üreterek dış etkenlere karşı suçlayıcı tavır içinde olurlar.

Cam tavan sendromu belirlenebilmesi için öncelikle bu sendromu yaşayan kişiye test uygulaması yapılmalıdır. Sorulardan oluşan cam tavan sendromu testi psikolog ve psikiyatri tarafından kişiye uygulanır. Böylece cam tavan sendromu varlığı tespit edildiğinde terapiye başlanır. Gerekirse ilaç tedavisi uygulanabilir.

Cam tavan sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Psikolojik hastalıkların en büyük dezavantajı tedavi edilmedikleri durumda daha ileride çok daha zarar verici şekilde ortaya çıkmalarıdır. Bu yüzden psikolojik rahatsızlıkları erken dönemlerde tedavi edilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde birikimlerin oluşması sonucu hastalıklar daha çok artış gösterecektir. Cam tavan sendromu da tedavi edilmesi gereken psikolojik hastalıklardan bir tanesidir.

Özellikle çalışma hayatında bulunan kadınların görünmez engellerle savaştıklarını düşündükleri cam tavan sendromunda öğrenilmiş çaresizlik durumu görülmektedir. Yani ne kadar çabalarsa çabalasınlar istedikleri pozisyona gelemeyeceklerini düşünen kadınlar bu durum için sürekli bahane üretmektedir.

Bunun önüne geçmek için tedavi edilme durumu zorunluluğu vardır. Aksi takdirde ileriki süreçte daha tehlikeli psikolojik hastalıklara sebep olması mümkündür. Bu yüzden daha çok kadınlarda görülen cam tavan sendromu hastalığı yani diğer adıyla öğrenilmiş çaresizlik tedavi edilmesi gereken bir psikolojik rahatsızlıktır.