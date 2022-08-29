Callum Hudson-Odoi, Bayer Leverkusen yolcusu

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Chelsea’de ana planda düşünülmeyen Callum Hudson-Odoi’yi Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen’e kiralık olarak gönderiyor. Birçok kulübün kiralık ve bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için teklif yaptığı İngiliz kanat oyuncusunun terchinin Bayer Leverkusen’in olduğu öğrenildi. Bayer Leverkusen’in satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması istemesi sebebiyle anlaşma bozulma noktasına gelse de Alman kulübü oyuncuyu satın alma opsiyonu olmadan bir yıllığına kiralamayı kabul etti.

Callum Hudson-Odoi’nin Almanya’ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kulüpler anlaşma hakkındaki resmi açıklamayı yapacak. İngiliz oyuncu Chelsea tarafından ilk kez kiralanmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Chelsea adına 28 maça çıkan Callum Hudson-Odoi 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.