Callum Davidson: Galatasaray, prestijli ve güçlü bir takım

Galatasaray 'a karşı oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson,"Galatasaray, PSV Eindhoven maçının ardından hayal kırıklığına uğradı. Tüm gücünü bu maça verecektir. O yüzden yarın iyi savaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın yeni transferlerini izleyememiz bizim için dezavantaj olacak. Biz de kadromuza 2, 3 oyuncu katmak istedik fakat zaman el vermedi. Türkiye'ye gelip oynamak bizim için çok önemli bir konu. Galatasaray, prestijli ve güçlü bir takım. Tutkulu bir taraftarları var. Geçen senenin videolarını da izledik. Taraftarlarının karşısında çok başarılı bir takım oluyor. Maçlara farklı formasyonlarda çıkıyorlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

JASON KERR: GALATASARAY'I ZORLAMAYA GELDİK

Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olduğunu belirten Jason Kerr, "Galatasaray'a karşı oynamak oldukça heyecan verici. Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi. Bu maça iyi hazırlandık. Heyecanla maçı bekliyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Fakat bizim kadromuzda iyi. Geçen seneyi yüksek bir performansla bitirdik. Buraya test maçından ziyade, Galatasaray'ı zorlamaya geldik. Galatasaray özelinde bir oyuncuya odaklanmadık. Onlar iyi, kompakt bir takımlar. Odaklandığımız özel bir oyuncu yok" diye konuştu.







