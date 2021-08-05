Callum Davidson: Bir şansımız varsa turu geçmeye çalışacağız

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul’da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan İskoç ekibinin teknik direktörü Callum Davidson, kendileri için iyi bir sonuç olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

''Gerçekten bizim için çok iyi sonuç. İki takımın da pozisyonları vardı. İstanbul'dan bu sonuçla ayrılmak oldukça iyi. İkinci maç, elbette zor olacak. Galatasaray, çok iyi bir takım. Bir şansımız varsa turu geçmeye çalışacağız.''







