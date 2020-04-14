Call of Duty Warzone oyuncu sayısı yine rekor kırdı

CoD Warzone, daha önceden de oyuncu sayısına ait paylaşımlar yapmıştı. Ancak oyunun yükselişinde yavaşlama olmadı. Aksine günden güne oyuncu kitlesini büyüten oyun, çevrim içi platformlarda da en çok izlenenler arasında.

Call of Duty Warzone oyuncu sayısı rakiplerini kıskandırıyor

Salgın önlemleri kapsamında evlere kapanan oyuncuların birçok seçeneği bulunuyor. Ancak pandemi günlerinden kısa bir süre önce oyuncularla buluşan CoD Warzone, ilk günden bu yana büyük bir oyuncu kitlesine sahip olmayı başardı. Daha önceden 6, 15, 30 milyon oyuncuya ulaştığında duyuru yayınlayan oyun, bu sefer 50 milyon için teşekkür paylaşımı yaptı.

Binlerce beğeni alan bu tweetle birlikte oyunun 50 milyon oyuncuya ulaşması kutlandı. Oyunun ücretsiz olması, böylesine hızlı yükselmesine olanacak sağladı. Ayrıca oyun içinde yer alan ve her biri oyuncular tarafından sevilen modların da payı büyük.

“Battle Royale” ve “Blood Money” modlarının çokça oynandığı oyunda, “Gulag” kısmı da beğeni toplamış durumda. Çünkü oyuncular, oyun içinde vurulduklarına oyuna dönmek için ikinci bir şansa sahip oluyor. Oyuncular burada ya da oyun içinde bir daha vurulurlarsa, takım arkadaşları tarafından satın alma noktasından oyuna döndürülebiliyor.