Call of Duty: Vanguard için yeni güncelleme

Call of Duty: Vanguard yeni sezon gelmesiyle birlikte oyuncuların da geri dönüş zili çalmış oldu. Fakat yeni sezon birçok hatayı da beraberinde getirdi. Özellikle oyuncular, haritalar konusunda çok fazla hatayı aleyhlerine çevirince bir müdahale şart olmuştu.

Call of Duty: Vanguard yeni sezon hataları düzeltiliyor

Yeni yama ile Call of Duty: Varguard yeni sezon için yeni bir harita, yeni bir SMG ve hatalar resmen düzeltilmiş oldu. Sphere haritası, 3. Sezon için yeni harita olarak listeye eklendi. Aynı zamanda H4 Blixen hafif makineli tüfeği de rafta yerini aldı. Ayrıca Task Force Harpy ekibinden yeni operatör oyuna eklendi.

Yama notları içeriğinde birçok detaya yer verilmiş durumda. Oyun akışını en çok etkileyen noktalara müdahale eden geliştirici, bazı noktalara oyuncuların erişimini engelledi. Nereleri burası diyecek olursanız, Berlin haritasında ofis yakındalarındaki pusulan o kör nokta, Sub Pens’in Dry Docks ve Loading Dock alanlarında oyuncuların kullandığı o erişilmez mevziiler artık yok. Castle haritasında ikmal paketleri, hatadan dolayı erişilemeyen paketler, artık sarayın dış duvarlarının yakınına düşmeyecek.

Çoklu oyuncu modunda bazı ekipmanlara, oyuncuların pek hoşlanmayacağı nerfler getirildi. No 69 Stun Granede için 25 olan hasar miktarı 5’e ve S-Mine 44 içinde patlayıcı hasarı da 50’den 10’a düşürüldü.

Kaynak: Merlinin Kazanı