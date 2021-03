Call of Duty: Vandguard’a dair detaylar belli oldu

2021 senesinde çıkacak yeni Call of Duty oyunu duyurulu. Eski oyuncuları sevindiren haber ise oyunun yine İkinci Dünya Savaşını tercih etmesi oldu. Modern Warzone’da yapılan paylaşıma göre yeni oyunun adı Call of Duty: Vanguard olacak ancak ismin şu an herhangi bir kesinliği yok. Şu an için planlanan isim bu olsa da geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında isim değişikliğine gidilebilir.

Klasik İkinci Dünya Savaşı (WWII) temasına sahip oyun, savaşın 1945’te son bulmadığı alternatif bir zamanda geçecek. Eurogamer’a göre ise Call of Duty serilerine dair genelde doğru çıkan bilgiler paylaşan, leak eden, kaynağı doğrulayan farklı kaynaklar da var. Yani yeni Call of Duty oyununun Vanguard adında WWII düzeninde geçen bir oyun olacağı büyük bir olasılık.

Activision yetkilileri daha önce 2021 çıkacak Call of Duty oyununun satışlarının Call of Duty: Black Ops Cold War gibi olmayacağını öngördüklerini söylemişlerdi. Bunun sebebi olarak da global pandeminin tüm dünyayı ekonomik olarak dar boğaza sokması işaret edildi. Her ne kadar yayıncı şirket satış rakamları olarak yeni COD başlığına çok sıcak bakmasa da ‘leak’ değeri taşıyan yeni oyun haberi bile oyun dünyasında gündemi oldukça meşgul etmeye yetti.