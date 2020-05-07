Corona virüs tehdidini yaşayan dünyada insanlar, bir süredir zorunlu olarak evlerinden çıkmıyor, tüm iş hayatını ve sosyal yaşamını evlerinden sürdürmeye çalışıyor. İnsanlar bu yeni dönemde daha önceki alışkanlıklarını, onlara keyif veren aktiviteleri de ev yaşamına uyarlamaya çalışıyor. Bu alanlardan biri de oyunlar. Dünyada tanınmış birçok ünlü futbolcu da alışık oldukları rekabeti mobil dünyada sürdürdüler ve oyun keyfini Call of Duty: Mobile ile çıkarttılar. Bu oyunculardan biri çok tanıdık bir isim, Bafetimbi Gomis.

Türkiye’de oynadığı yıllarda gol krallığına ulaşan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverlere kendini sevdiren Bafetimbi Gomis, geçen aylarda Call of Duty: Mobile oynarken bir fotoğrafını kişisel sosyal hesabından paylaştı.

Call of Duty: Mobile oynadığı bilinen bir başka ünlü futbolcu ise Real Madrid’de ve İspanya Milli Takımı’nda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Dani Carvajal. Carvajal de mobil oyunun rekabetini ve heyecanını severek kendi kişisel sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Futbol dünyasındaki Call of Duty hayranları bu iki yıldızla sınırlı değil . İngiltere, İspanya, Fransa liglerinden birçok oyuncunun da Call of Duty: Warzone oynadıkları biliniyor. Bunlardan bazıları; Chelsea’nin bu sene patlama yaparak güzel gollere imza atan forvet oyuncusu Abraham, geleceğin en önemli oyunculardan olacağı öngörülen Atletico Madrid’li Joao Felix, Manchester United’in yıldız oyuncuları Marcus Rashford ve Jesse Lingard, Fransız yıldız defans oyuncusu Laurent Koscielny, İtalyan devi İnter’in dinamosu Lukaku ve adı sık sık Türkiye’de transfer dedikodularına karışan Arsenal’in forveti Lacazatte.