Call of Duty: Modern Warfare 4 sızıntısı sahte çıktı

Bir Reddit kullanıcısı yukarıdaki resmi yayınladı ve Call of Duty: Modern Warfare 4 için tanıtım sanatı olduğunu iddia etti. Akıllıca eklenen detaylar birçok kişinin E3 2019’dan önce duyurunun gelebileceğine inanmasına yol açtı. Ancak gerçek bu değildi.

Söz konusu görsel Alman sanatçı René Aigner’a ait bir ArtStation profilinden alınmış. Bu tasarım Aigner’in genel portfolyosundaki birçok çarpıcı eserden biri.

Bu özel sızıntı sahte olabilir ancak bu ihtimal çok da uzak değil. Oyuncular tarafından çok tutulan Modern Warfare oyunları, bir kez daha remastered olarak geri dönecek gibi görünüyor. Avrupa PEGI derecelendirme kurulunun web sitesinde yapılan resmi bir listeme; Call of Duty: Modern Warfare 2 remaster için çalışmaların devam ettiğini gösteriyor. (Psoyun.com)