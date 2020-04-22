Call of Duty Modern Warfare 3 remastered geliyor

Daha önceden Modern Warfare 2 Remastered sızıntısıyla gündeme gelen TheGamingRevolution, şimdi de Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered ile ilgili ilk detayları gözler önüne serdi.

Söz konusu YouTube kanalı tarafınca servis edilen bilgilere göre MW3 Remastered’ın tıpkı MW2’de olduğu gibi sadece Campaign moduyla piyasaya sürüleceğini görmekteyiz. Bunun yanı sıra her iki oyunun da 2018 yılından beri hazır olduğunu belirten YouTube kanalı, bu oyunların bazı sorunlardan dolayı ertelendiğini de özellikle ifade ediyor.

Bildiğiniz gibi, MW2 Remastered ilk ay PlayStation’a özel olarak piyasaya sürülmüştü. Yine aynı şekilde MW3 Remastered’ın da ilk olarak PlayStation’a daha sonrasında ise PC ve Xbox One konsollarına çıkış yapması bekleniyor. Bunun en büyük nedeni olarak ise Activision ve Sony arasında 2016 yılında yapılan özel anlaşma olarak gösteriliyor.

Tabi şimdilik Activision cephesi tarafından MW3’ün yenilenen versiyonu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak TheGamingRevolution’ın güvenilir kaynaklarca elde etmiş olduğu bilgilere göre, bahsi geçen oyunun MW2’de olduğu gibi çok yakın bir süre içerisinde duyurulacağı belirtiliyor.