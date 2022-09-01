Call of Duty®: Mobile’ın 8. sezonu başlıyor

Yeni sezonla birlikte oyuna Call of Duty®: Black Ops Cold War'da yer alan Ekspres haritası ve oyuncuların Battle Royale ve Çok Oyunculu maçlar sırasında istihbaratı ele geçirmek için ipuçları toplamasını sağlayacak yeni temalı bir etkinlik olan Operasyon: Casus Avı gibi birçok yeni içerik ekleniyor. Oyuncular ayrıca yeni sezonla birlikte dünya çapında mevcut Kara Kuvvetleri Savaş Bileti Aboneliği ile gelen bir dizi yeni içerik, bir sürü heyecan verici ve gizli topluluk kutlama etkinliği gibi birçok özel içeriğe de erişebilecekler.

Oyuncular, Misty – Gizli Ajan ve Adler – Kurnaz özel operatör görünümlerine, yeni ZRG 20mm silahına ve Battle Royale sınıfı olarak adlandırılan yeni ücretsiz ve premium casus temalı içeriklerine, 50 kademeli yeni savaş biletine, özel silah şablonlarına, profil kartlarına, tılsımlara, COD Puanlarına ve daha fazla içeriklere yeni sezonda erişebilecekler.

Call of Duty: Mobile’ın 8. Sezonu “Meçhule Yolculuk” hakkında ayrıntılı bilgi için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.



