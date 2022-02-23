Call of Duty: Mobile’da 2. Sezon heyecanı bugün başlıyor

23 Şubat Çarşamba günü start alacak yeni sezonla birlikte oyuncular sevilen karakter “Gaz” ve ünlü Görev Timi 141 ekibine katılarak yeni silahlara erişebilecek, özel temalı etkinlikler ve yeni haritalarda hünerlerini sergileyebilecekler.

2022’nin ikinci sezonunda 50 kademeli yeni savaş biletiyle birlikte Simon “Ghost” Riley ve Kyle “Gaz” Garrick gibi ünlü operatörler, yeni JAK-12 işlevsel silahı, yeni bir Chopper Gunner puan serisi, silah şablonları, profil kartları, aksesuarlar, COD Puanları ve daha fazlası oyuna ekleniyor.

Özel birlikten gelen bilgilere göre Android ve iOS üzerinden indirilebilecek olan “Görev Timi 141” sezonuyla birlikte oyuna gelecek yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde:

Yeni Harita: Hardhat – İlk olarak Call of Duty: Modern Warfare 3'te oyuncularla buluşan harita, karmaşık bir şantiyede yer alıyor. Birçok dar alana sahip harita, inşaat halindeki binalarıyla yakın muharebeler ideal bir savaş alanı.

Yeni Temalı Etkinlik: Karşı İstihbarat – Bu yeni etkinlikte oyuncular, şehrin kontrolünü ele geçiren saldırganları durdurmak için görevleri adım adım tamamlayarak şehri kurtarmaya çalışacaklar. Stratejik seçimler, görevlerin başarısı için kritik öneme sahip olacak ve oyuncular cesaretleri için ödüllendirilecekler.

Renk Festivali ve Karnavalı Kutlama Paketi- Renk Festivali ve Karnavalı kutlamalarının şerefine, Call of Duty: Mobile oyuncular için özel içerik paketleri sunuyor. Bu paketlerin her birinde özel temalı silahlar, profil resimleri ve daha fazla sürpriz içerik oyuncuları bekliyor olacak.

Oyuncular ayrıca, yeni sezonla birlikte özel sezonluk görevler, şanslı çekilişler ve ek paketlerle birlikte oyun içi mağazadan birçok yeni içeriğe de ulaşabilecekler.