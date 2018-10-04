Call of Duty Mobile sızdırıldı! İşte görüntüler!

İlk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında gün yüzüne çıkan Call of Duty Mobile ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. PUBG Mobile ve Valor Arena‘yı geliştiren Tencent Games, bu sefer ise çevrimiçi bir Call of Duty oyunu ile akıllı telefon kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapılan sızıntı ile birlikte Call of Duty Mobile oyununa ait olan oyuniçi görseller gün yüzüne çıkartıldı. Sızdırılan görseller ile birlikte yeni geliştirilen oyunun grafiklerinin de nasıl olacağını gözler önüne serildi.

Mobil platformlar için oldukça etkileyici grafiklerle ile gelecek olan yeni oyunda, Call of Duty Modern Warfare 2′de bulunan Highrise, Blak Ops serisinden aşina olduğumuz Nuketown ve Modern Warfare’den Shipment haritası gibi birçok klasik harita bizleri karşılayacak.

Sızdırılan görsellerden de anlayacağımız gibi Tencent Games, yeni geliştirdiği oyunu birden farklı cihazlarda test ettiğini de görmekteyiz.

Çarpıcı grafikleri ve klasik harita seçenekleri ile yeni oyunun, PUBG Mobile ve Fortine gibi başarılı yapımları geride bırakması ön görülüyor.

Henüz yeni oyunun çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmazken, son paylaşılan raporlara göre efsanevi oyunun 2019’un başlarına doğru piyasaya sürülmesi bekliyor. Son olarak ise, yeni mobil oyununun ilk etapta Çin’deki kullanıcılara sunulacağını da belirtmekte yarar var.