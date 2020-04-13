Call of Duty Mobile için yeni harita müjdesi!

2019 yılında hızla ivme kazanarak rakiplerini şaşırtan Call of Duty Mobile, birçok mobil oyuncu tarafından beğenilmişti. Gerek oyun dinamikleri gerekse yenilikleriyle kullanıcıları kendine bağlayan oyun haritalarını güncellemeye devam ediyor.

Call of Duty Modern Warfare ile tanıdığımız Rust haritası, yakın zamanda mobil oyuncular için de oynanabilir hale gelecek. Modern Warfare 2. Sezon ile birlikte birçok oyuncunun beğendiği Rust haritası sayesinde mobil versiyonun da ivme kazanması bekleniyor.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada her ne kadar tarih belirtilmese de yeni haritanın birkaç hafta içerisinde yayınlanacağı tahmin ediliyor. Call of Duty Mobile Steel Legion güncellemesi Modern Warfare’da bulunan Gunfight benzeri bir sistemi de içeriyor.

Ayrıca birçok kullanıcı tarafından beğenilen Zombi modunun tekrar geleceği söylentiler arasında yer alıyor. Battle Royale modunun standart çoklu oyuncu modunu geride bırakacağı da düşünülüyor.