Call of Duty: Mobile duyuruldu!

Akıllı telefonların artan işlem güçleri sayesinde ceplerimizde taşıdığımız cihazlarla, daha önceleri konsollarda oynadığımız oyunları oynayabilir hale geldik. Bu oyunların en son üyesi ise Call of Duty oldu.

Call of Duty Mobile GDC etkinliğinde Activision ve Tencent tarafından duyuruldu. Henüz son haline kavuşmamış olan oyun için açık beta süreci başladı. Oyunun resmi websitesi üzerinden ön kayıt yaptırabildiğiniz oyunda Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi modlar yer alıyor.

Black Ops ve Modern Warfare dahil olmak üzere Call of Duty serisinden çeşitli haritalara yer verilen oyunda Nuketown, Crash ve Hijacked haritalarını görebileceğiz. Unity real-time 3D geliştirme platformunu kullanan oyun klasik bir çok oyunculu modla gelecekken yepyeni modlar da yakında duyurulacak.

Call of Duty serisinden modlar, silahlar ve karakterler içeren oyunun dünya genelinde iOS ve Android platformları için kullanabilir olacağı açıklanırken resmi çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı.(Shiftdelete)