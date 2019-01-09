Call of Duty Blackout ücretsiz mi oluyor?

Elde ettiği 3 milyar dolar ile birlikte piyasada hali hazırda bulunan Battle Royale tarzı oyunların yapımcılarının dikkatini çeken Epic Games‘ten sonra, bazı ücretli çevrimiçi oyunların tamamen ücretsiz hale getirileceği iddia ediliyor.

GamesIndustry International’da yer alan bir analize göre, son zamanlarda bir hayli popüler olan Call of Duty Blackout ve Overwatch’ın önümüzdeki yıllarda ücretsiz versiyonlarının piyasaya sunulabileceği ön görülüyor.

Aynı şekilde, Wedbush Industries analisti Micheal Pachter, 2019 yılında oyun dünyasında yaşanabilecek olaylar hakkında bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Pachter yapmış olduğu değerlendirmeler ile birlikte, Call of Duty Blackout ve Overwatch gibi milyonlarca oyuncu tarafından tarafından oynanan oyunların önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamen ücretsiz olacağını da özellikle belirtti.

Söz konusu bu oyunların ücretsiz versiyonlarının üzerinde çalıştığı ön görülen Blizzard, Epic Games‘in Fortnite ile izlemiş olduğu stratejiyi izleyerek oyuncu kitlesini daha da üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

Micheal Pachter ise, son dönemlerde oyuncu kitlesinde ciddi kayıplar veren Overwatch’ın ücretsiz versiyonu ile birlikte yapımcıların, hem kaybedilen oyuncu kitlesini geri kazanabileceğini hem de oyun içi satın almalar sayesinde, ciddi gelirler elde edilebileceğini düşünüyor.

Söz konusu durumu Call of Duty Blackout cephesinden de değerlendiren Micheal Pachter, Blizzard’ın ilk etapta Overwatch’ın ücretsiz versiyonunu sunacağını ve alınan tepkiler doğrultusunda, çok kısa bir süre içerisinde Call of Duty Blackout‘un da ücretsiz versiyonunu oyunculara sunacağını ön görüyor. (Shift Delete)

Yani bu tarihin ise, yeni bir Call of Duty oyunun duyurusundan en az bir ay önce olacağını da özellikle belirten Pachter, Blizzard’ın ücretsiz Call of Duty Blackout’dan da ciddi gelirler elde edeceğini de tahmin ediyor.

Fakat belirtmemiz gerekiyor ki, bu durum henüz, ne Blizzard ne de Activision tarafından onaylandı. Ancak, şirkete yakın kaynaklarca aktarılan bilgiler ışığında Activison‘ın E3 2019 etkinliğinde bu konu ile ilgili bir duyuru yapması da bekleniyor.

Call of Duty bu yıl herhangi bir hikaye modu sunmuyor. Multiplayer, Zombi ve Blackout olmak üzere oyun üçe ayrılmış durumda. Bu üç moddan en çok ilgi toplayan ise Battle Royale modu Blackout oldu.