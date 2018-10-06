Çalışkan Slimani!

Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava’yı evinde 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan Islam Slimani, çalışkanlığıyla alkış alıyor.

Geldiği günden itibaren Phillip Cocu’nun hücumdaki vazgeçilmezi olan Slimani, camiayla da bütünleşti.

Kısa sürede hırsıyla dikkat çeken Cezayirli forvet, Spartak Trnava maçıyla zirve yaptı. Maç boyunca 10 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak Slovak rakibinden daha efektif olan tecrübeli golcü, 2 golle de yıldızlaştı. Phillip Cocu’dan da tam not alan Slimani, sezon boyunca ilk 11’de yer almaya devam edecek.