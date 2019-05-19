Caleb Ewan: Beklediğimden zor bir yarış oldu

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 8. etabını, Lotto Soudal takımından Caleb Ewan kazandı. Avustralyalı sporcu, yarışın beklediğinden çok daha zor geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yarış öncesi, bitiş planına baktığımda, son virajı ilk sırada geçmeyi planlıyordum. Ancak beklediğimden çok daha zor bir yarış olduğu için kendimi pek de iyi hissetmedim. Son 20 km'de, atak yapamanları kovalamak için lider dahil tüm takım arkadaşlarımı kullanmam gerekti. Bu yüzden 300 metre, sprinte kalkmak için çok erken olurdu. Böylece önünde bir adam da bulunan Ackerman'ın peşine takıldım. Onu son 150 metrede geçebiliceğimi biliyordum. Bir Grand Tour etabı kazanarak dönmek benim için çok şey ifade ediyor, ayrıca şüphesiz ki bu Lotto Soudal adına elde ettiğim en büyük zafer."