Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Caleb Ekuban, açıklamalarda bulundu. Ganalı oyuncu, sezon sonu kiralık sözleşmesinin bittiğinin hatırlatılması üzerine, "Tabii ki kalmak isterim. Benim ilk tercihim Trabzonspor. Üç kulvarda birden mücadele edersek neden olmasın. Bu beni çok mutlu eder" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili takıma geliş sürecini değerlendiren Ekuban, "İlk zamanlar takıma yardımcı olmaya ve katkı sunmaya çalıştım. Önümde de Burak ve Rodallega gibi iki önemli oyuncu vardı. Burak ayrıldı ve şu anda Rodallega ile devam ediyoruz. Ulaştığım nokta itibarıyla mutluyum ve böyle devam etmesini istiyorum" şeklinde konuştu. Caleb Ekuban, yükselen form grafiğinde takım içindeki uyumun ve arkadaşlık ortamının etkili olduğunu da vurguladı. Ekuban, İngiltere Championship ekibi Leeds United takımından kiralanmıştı.

EKUBAN'DAN İNCİLER

- İtalya'dan daha çok Ganalı olduğumu hissediyorum. Gana Milli Takımı'nı seçmeseydim, köklerime ihanet etmiş olurdum.

- Teknik direktörümüz Ünal Karaman, futbola karşı içindeki ateşi herkese hissettiren birisi. Sizi yüceltirken, ayaklarınızı yerden keserken aynı zamanda yerde tutmaya çalışan bir hoca.

- Bütün oyuncuların isteği farklı pozisyonlarda oynayabilmek. Takımım bana farklı pozisyonlarda ihtiyaç duyuyorsa katkı sunmaya çalışırım. Son maçta santrforda oynamaktan büyük keyif aldım.

- Lige baktığımızda en yakın rakibimiz Beşiktaş. Ama onları da geçebiliriz. Günün sonunda büyük bir takım olarak dördüncü, üçüncü sıraları kaçırırsanız bir yerlerde yanlışlıklar var demektir.

Kaynak: A Spor